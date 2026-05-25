Un tifoso juventino è in terapia intensiva alle Molinette dopo essere stato colpito alla testa ieri pomeriggio fuori dallo stadio Olimpico, prima del derby di Torino. Il padre del ferito ha dichiarato che qualcuno gli ha spaccato il cranio. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato alcune prove sul luogo dell’aggressione. Nessun dettaglio sulle modalità dell’attacco o sui sospettati è stato ancora reso noto.

Si trova in terapia intensiva alle Molinette il tifoso juventino rimasto ferito fuori dallo stadio Olimpico ieri pomeriggio, prima del calcio d'inizio del 185esimo derby di Torino. Il 36enne, commercialista di famiglia piemontese, residente a Milano, è stato sottoposto domenica sera a un delicato intervento neurochirurgico per un severo trauma cranico. "Ha passato una notte tranquilla ma i danni non sono ancora calcolabili", ha fatto sapere il padre. Dopo la Tac eseguita questa mattina, da quanto si apprende da fonti ospedaliere, il quadro clinico non avrebbe registrato variazioni. La versione più accreditata sostiene che Marco Leonardo Basoccu - questo il nome del ragazzo - sarebbe stato colpito da una bottiglia scagliata da un altro sostenitore bianconero durante gli scontri con la polizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Torino-Juve, l'accusa-choc del padre del ferito: "Chi gli ha spaccato la testa"

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Scontri a Torino prima del derby, grave tifoso della Juve reddit

Paola (@ladolcejuve) / Posts / X x.com

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