Allegra Gucci ha commentato sui social dopo il rifiuto di un ricorso legale riguardante il caso di omicidio del padre. La donna ha detto: “Chi ha ucciso incassa. Chi ha perso il padre paga”. La frase si riferisce alla decisione di non accogliere il ricorso, e lei ha espresso la sua opinione sulla sentenza, senza fornire ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha scelto di non procedere di fronte all’istanza presentata da Allegra e Alessandra, figlie dell’imprenditore Maurizio Gucci assassinato nel 1995 su mandato della moglie Patrizia Reggiani. Dure le parole di Allegra verso il Tribunale che consente a Reggiani di continuare a ricevere il vitalizio. La sentenza del Cedu Allegra e Alessandra Gucci si erano appellate contro la condanna che prevede il versamento da parte loro di un vitalizio alla madre Patrizia Reggiani. Nonostante Reggiani sia stata condannata perché riconosciuta mandante dell’omicidio del marito Maurizio, continua a incassare il mantenimento previsto dall’accordo di divorzio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allegra Gucci contro la sentenza sull'omicidio del padre: “Chi ha ucciso incassa. Chi ha perso il padre paga”

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