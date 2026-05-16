Modena il racconto choc del testimone che ha bloccato l' investitore | La donna ha perso le gambe Lui è scappato e mi ha accoltellato alla testa

Un testimone ha raccontato di aver bloccato un uomo che aveva investito una donna nel centro di Modena. Secondo quanto riferito, la donna è stata colpita dall’auto in modo violento, perdendo entrambe le gambe nell’incidente. L’uomo che ha causato l’investimento è fuggito subito dopo, e durante il tentativo di bloccarlo, ha estratto un coltello e colpito il testimone alla testa. La donna colpita si trovava in prossimità di una strada affollata, quando l’auto ha investito la vittima in modo improvviso.

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