Modena il racconto choc del testimone che ha bloccato l' investitore | La donna ha perso le gambe Lui è scappato e mi ha accoltellato alla testa
Un testimone ha raccontato di aver bloccato un uomo che aveva investito una donna nel centro di Modena. Secondo quanto riferito, la donna è stata colpita dall’auto in modo violento, perdendo entrambe le gambe nell’incidente. L’uomo che ha causato l’investimento è fuggito subito dopo, e durante il tentativo di bloccarlo, ha estratto un coltello e colpito il testimone alla testa. La donna colpita si trovava in prossimità di una strada affollata, quando l’auto ha investito la vittima in modo improvviso.
La signora colpita in pieno dall’auto a folle corsa in pieno centro a Modena nell’impatto ha perso entrambe le gambe. È il dettaglio che emerge dal racconto di Luca Signorelli, l’uomo che ha braccato l’autore dell’investimento. «Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - spiega Signorelli ai cronisti, la testa ancora grondante di sangue - lui (l'investitore, ndr) scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano». «Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l’altro alla testa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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