Nella partita tra Torino e Juventus, i giornali segnalano un dubbio su un possibile contatto in area tra Kelly e Adams. La moviola evidenzia anche la mancanza di un cartellino giallo per Gatti. L'analisi dei casi riguarda principalmente decisioni e situazioni contestate durante la gara allo stadio Olimpico.

di Luca Fioretti Torino Juve, l’analisi dei casi da moviola nella sfida dello stadio Olimpico: resta un forte dubbio in area bianconera. L’analisi completa. Il caldissimo derby della Mole tra Torino e Juventus, valido per l’ultima giornata di campionato e terminato con il punteggio di 2-2, ha regalato novanta minuti di intensità ma anche diversi episodi da moviola che hanno fatto discutere. Il direttore di gara Zufferli è stato chiamato a decisioni non semplici in una sfida caratterizzata da molta fisicità e continui capovolgimenti di fronte, che hanno tenuto in ansia le panchine e i tifosi fino al triplice fischio. La prima frazione di... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torino Juve, la moviola dei giornali: «Dubbi sul contatto in area Kelly-Adams, manca un giallo a Gatti»

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ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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