Torino Juve la moviola dei giornali | Dubbi sul contatto in area Kelly-Adams manca un giallo a Gatti

Da juventusnews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella partita tra Torino e Juventus, i giornali segnalano un dubbio su un possibile contatto in area tra Kelly e Adams. La moviola evidenzia anche la mancanza di un cartellino giallo per Gatti. L'analisi dei casi riguarda principalmente decisioni e situazioni contestate durante la gara allo stadio Olimpico.

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