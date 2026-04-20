Moviola Juve Bologna giornali concordi sul voto a Mariani | arbitro promosso! Il giudizio sul contatto Locatelli-Freuler

Dopo l’ultima partita tra Juventus e Bologna, i giornali hanno espresso un giudizio unanime sull’arbitro Mariani, promuovendolo. Al centro delle discussioni c’è stato il contatto tra Locatelli e Freuler, che ha suscitato diverse opinioni tra gli esperti. Le valutazioni delle testate sono state positive, sottolineando la gestione complessiva dell’arbitro durante l’incontro. Nessuna critica rilevante è stata rivolta alla sua direzione di gara.

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