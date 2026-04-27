Moviola Milan Juve | Sozza promosso dai giornali Ecco perché la decisione sul contatto David Gabbia è corretta

Nel corso della partita tra Milan e Juventus, l’arbitro Sozza è stato oggetto di discussioni sui giornali sportivi. In particolare, si analizza il fallo che ha coinvolto David e Gabbia, con la decisione dell’arbitro di non assegnare il rigore. I commenti dei media evidenziano come questa scelta sia stata ritenuta corretta da diverse testate, sottolineando la chiarezza nella valutazione del contatto.

di Angelo Ciarletta Moviola Milan Juve: l’arbitro Sozza viene promosso dai giornali. Ecco l’analisi sul contatto tra David e Gabbia, con la decisione che è ritenuta corretta. La Juve esce da San Siro con un pareggio. Il Corriere dello Sport ha analizzato la moviola del match. L’arbitro Sozza ottiene un 6.5 per una direzione lineare, nonostante un clima di incertezza generale. L’episodio chiave riguarda il contatto tra il difensore Gabbia e l’attaccante Jonathan David: non è rigore né espulsione, poiché l’impatto avviene fuori area con un altro difensore vicino. ULTIMISSIME JUVE LIVE Corretta la decisione del VAR Abisso (voto 6.5) sull’annullamento della rete di Khephren Thuram, mediano ventitreenne: il centrocampista francese era in fuorigioco netto di oltre un metro al momento del tiro di Francisco Conceicao.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Milan Juve: Sozza promosso dai giornali. Ecco perché la decisione sul contatto David Gabbia è corretta Notizie correlate Moviola Juve Bologna, giornali concordi sul voto a Mariani: arbitro promosso! Il giudizio sul contatto Locatelli-FreulerBaldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è... Moviola Galatasaray Juve, Makkelie promosso dai giornali: giusto il rosso a CabalMercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio! Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milan-Juventus, moviola: annullato il gol di Thuram per fuorigioco; Milan-Juventus, moviola: il giallo del gol annullato, graziato due volte Locatelli; Milan-Juventus, moviola LIVE: annullato un goal a Thuram; Pressing: La moviola di Milan-Juve: fioccano i cartellini Video. Milan-Juventus, moviola: il giallo del gol annullato, graziato due volte LocatelliLa prova dell’arbitro Sozza a San Siro nel posticipo della 34esima giornata di serie A Milan-Juventus analizzata al microscopio da Graziano Cesari, cinque gli ammoniti, la moviola ... sport.virgilio.it Moviola Milan Juve, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2025/26Moviola Milan Juve, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com #MilanJuve La moviola x.com Moviola Milan Juve Gli episodi dubbi del match - facebook.com facebook