È morto Mircea Lucescu addio all’allenatore dei record In panchina a 80 anni poi il malore | la carriera con tanta Italia

Mircea Lucescu, allenatore noto per la sua lunga carriera, è deceduto in un ospedale di Bucarest all'età di 80 anni. È stato il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno e ha allenato anche in Italia nel corso degli anni. La sua carriera ha attraversato diversi club e campionati, lasciando un segno significativo nel mondo del calcio. La sua scomparsa è stata confermata dalle fonti ufficiali.

È morto in ospedale a Bucarest Mircea Lucescu, il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno aveva 80 anni. Lo hanno reso noto i media della Romania, ricordando che Lucescu era ricoverato in ospedale dal 29 marzo scorso ed era in coma dopo essere stato colpito da un infarto. Ct della Romania fino a pochi giorni fa, in Italia aveva allenato il Pisa, il Brescia, la Reggiana e l’Inter. Mircea Lucescu in coma dopo un infarto. Le condizioni di Lucescu si erano aggravate nella notte di domenica scorsa. Come spiegava Gazeta Sporturilor, l’ospedale Universitario di Bucarest aveva confermato che l’ex allenatore era stato trasferito in terapia intensiva ed era in coma, tenuto in vita con l’ausilio di macchinari. 🔗 Leggi su Open.online

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La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente. x.com