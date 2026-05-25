Torino | bando per 2 assistenti all’Ordine degli Architetti fino al 2026
È stato pubblicato un bando a Torino per l’assunzione di due assistenti all’Ordine degli Architetti, con contratto fino al 2026. La selezione prevede una prova orale in cui saranno valutate competenze informatiche specifiche. In caso di superamento della soglia di cinquanta candidati, si procederà con una graduatoria, stabilendo l’ordine di assunzione in base ai risultati ottenuti. Le modalità di svolgimento e i requisiti sono indicati nel bando ufficiale.
? Punti chiave Quali competenze informatiche specifiche serviranno per superare la prova orale?. Come funzionerà la selezione se i candidati supereranno le cinquanta unità?. Cosa prevede esattamente il piano di studi per la prova scritta?. Chi può accedere al contratto a tempo indeterminato con questo bando?.? In Breve Scadenza per invio domande tramite portale inPA fissata al 19 giugno 2026.. Retribuzione annua lorda di circa 21.400 euro con tredicesima inclusa.. Preselettiva prevista se il numero di domande supera le 50 unità.. Requisito lingua inglese livello B1 e competenze informatiche SQL e Office..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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