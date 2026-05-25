Torino | bando per 2 assistenti all’Ordine degli Architetti fino al 2026

Notizia in breve

È stato pubblicato un bando a Torino per l’assunzione di due assistenti all’Ordine degli Architetti, con contratto fino al 2026. La selezione prevede una prova orale in cui saranno valutate competenze informatiche specifiche. In caso di superamento della soglia di cinquanta candidati, si procederà con una graduatoria, stabilendo l’ordine di assunzione in base ai risultati ottenuti. Le modalità di svolgimento e i requisiti sono indicati nel bando ufficiale.