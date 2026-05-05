Comunali 2026 | l' ordine degli architetti dialoga con i candidati alla carica di sindaco in un incontro pubblico

In vista delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio, l'ordine degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Chieti ha organizzato un incontro pubblico con i candidati alla carica di sindaco. L'iniziativa mira a creare un momento di confronto diretto tra i candidati e i professionisti del settore, senza coinvolgimenti politici o deduzioni sui contenuti delle proposte.

L'ordine degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Chieti chiama a raccolta i candidati alla carica di sindaco, in vista delle elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio prossimi. Per questo, ha organizzato un incontro pubblico, in programma giovedì 7.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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