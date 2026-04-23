Topolino – Sul numero 3674 del settimanale un viaggio tra fumetto e lirica per celebrare i 100 anni di Turandot

Da nerdpool.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul numero 3674 del settimanale, viene proposto un approfondimento che unisce fumetto e lirica in occasione dei 100 anni dalla prima rappresentazione di Turandot, l'opera di Giacomo Puccini. La celebrazione integra immagini e pagine dedicate alla famosa opera, offrendo ai lettori un modo diverso di conoscere e apprezzare questa produzione musicale. La pubblicazione si focalizza sulla ricorrenza storica e sulla sua influenza nel panorama culturale.

A cento anni dalla prima rappresentazione di  Turandot  di Giacomo Puccini, andata in scena il 25 aprile 1925 al Teatro alla Scala,  Panini Comics  celebra l’ultima e incompiuta opera del compositore con con  Zio Paperone e gli enigmi di Turandot, una nuova storia inedita pubblicata su Topolino 3674 – disponibile  da mercoledì 22 aprile  in edicola e su  Panini.it  – sceneggiata da  Alessandro Sisti  e disegnata da  Alessandro Perina. A questo speciale anniversario è dedicata anche la cover del numero, realizzata da  Andrea Freccero. Dopo le iniziative editoriali del 2024 dedicate al centenario della scomparsa di Puccini, il mondo del fumetto torna a intrecciarsi con quello della lirica: una nuova avventura Disney, ispirata proprio a Turandot, mira ad avvicinare anche le giovani generazioni ai grandi classici.🔗 Leggi su Nerdpool.it

topolino 8211 sul numero 3674 del settimanale un viaggio tra fumetto e lirica per celebrare i 100 anni di turandot
© Nerdpool.it - Topolino – Sul numero 3674 del settimanale un viaggio tra fumetto e lirica per celebrare i 100 anni di Turandot

Topolino 3649 - un romanzo di formazione

Video Topolino 3649 - un romanzo di formazione

Notizie correlate

Topolino celebra Puccini: su “Topolino 3674”Topolino rende omaggio ai 100 anni dalla prima di Turandot con la storia inedita “Zio Paperone e gli enigmi di Turandot”, pubblicata sul numero 3674...

Leggi anche: Topolino – Sport invernali protagonisti del numero 3663 del settimanale

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Topolino celebra Puccini: un numero speciale dedicato alla Turandot; Su Topolino #3674 fumetto e lirica si uniscono per celebrare i 100 anni di Turandot; Topolino rende omaggio a Giacomo Puccini e a Turandot; Topolino celebra Puccini: su Topolino 3674.

topolino sul numero 3674Topolino celebra Puccini: su Topolino 3674Topolino rende omaggio ai 100 anni dalla prima di Turandot con la storia inedita Zio Paperone e gli enigmi di Turandot ... lopinionista.it

topolino sul numero 3674Topolino rende omaggio a Giacomo Puccini e a TurandotSul numero 3674 del settimanale, un viaggio tra fumetto e lirica per celebrare i 100 anni dalla prima rappresentazione dell’opera, con la storia inedita Zio Paperone e gli enigmi di Turandot ... noitv.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.