Topolino – Sul numero 3674 del settimanale un viaggio tra fumetto e lirica per celebrare i 100 anni di Turandot

Sul numero 3674 del settimanale, viene proposto un approfondimento che unisce fumetto e lirica in occasione dei 100 anni dalla prima rappresentazione di Turandot, l'opera di Giacomo Puccini. La celebrazione integra immagini e pagine dedicate alla famosa opera, offrendo ai lettori un modo diverso di conoscere e apprezzare questa produzione musicale. La pubblicazione si focalizza sulla ricorrenza storica e sulla sua influenza nel panorama culturale.

A cento anni dalla prima rappresentazione di Turandot di Giacomo Puccini, andata in scena il 25 aprile 1925 al Teatro alla Scala, Panini Comics celebra l’ultima e incompiuta opera del compositore con con Zio Paperone e gli enigmi di Turandot, una nuova storia inedita pubblicata su Topolino 3674 – disponibile da mercoledì 22 aprile in edicola e su Panini.it – sceneggiata da Alessandro Sisti e disegnata da Alessandro Perina. A questo speciale anniversario è dedicata anche la cover del numero, realizzata da Andrea Freccero. Dopo le iniziative editoriali del 2024 dedicate al centenario della scomparsa di Puccini, il mondo del fumetto torna a intrecciarsi con quello della lirica: una nuova avventura Disney, ispirata proprio a Turandot, mira ad avvicinare anche le giovani generazioni ai grandi classici.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Topolino – Sul numero 3674 del settimanale un viaggio tra fumetto e lirica per celebrare i 100 anni di Turandot Topolino 3649 - un romanzo di formazione Notizie correlate Topolino celebra Puccini: su “Topolino 3674”Topolino rende omaggio ai 100 anni dalla prima di Turandot con la storia inedita “Zio Paperone e gli enigmi di Turandot”, pubblicata sul numero 3674... Leggi anche: Topolino – Sport invernali protagonisti del numero 3663 del settimanale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Topolino celebra Puccini: un numero speciale dedicato alla Turandot; Su Topolino #3674 fumetto e lirica si uniscono per celebrare i 100 anni di Turandot; Topolino rende omaggio a Giacomo Puccini e a Turandot; Topolino celebra Puccini: su Topolino 3674. Topolino celebra Puccini: su Topolino 3674Topolino rende omaggio ai 100 anni dalla prima di Turandot con la storia inedita Zio Paperone e gli enigmi di Turandot ... lopinionista.it Topolino rende omaggio a Giacomo Puccini e a TurandotSul numero 3674 del settimanale, un viaggio tra fumetto e lirica per celebrare i 100 anni dalla prima rappresentazione dell’opera, con la storia inedita Zio Paperone e gli enigmi di Turandot ... noitv.it Topolino, Paperino e Winnie The Pooh sono i più amati dal pubblico, ma sul podio brilla anche l'intramontabile Simba - facebook.com facebook