Topolino – Il numero 3677 del settimanale celebra i 30 anni di Papernovela insieme a Silvia Ziche

Il numero 3677 del settimanale Topolino è dedicato ai 30 anni di “Papernovela”, la serie creata e illustrata dall’autrice Silvia Ziche. La saga, considerata un punto di riferimento nell’ambito dell’umorismo, torna a essere pubblicata sulle pagine del settimanale, disponibile in edicola e su Panini. La rivista celebra così questo traguardo con una nuova uscita che ripropone le avventure dell’autrice.

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