Topolino – Il numero 3677 del settimanale celebra i 30 anni di Papernovela insieme a Silvia Ziche
Il numero 3677 del settimanale Topolino è dedicato ai 30 anni di “Papernovela”, la serie creata e illustrata dall’autrice Silvia Ziche. La saga, considerata un punto di riferimento nell’ambito dell’umorismo, torna a essere pubblicata sulle pagine del settimanale, disponibile in edicola e su Panini. La rivista celebra così questo traguardo con una nuova uscita che ripropone le avventure dell’autrice.
Il capolavoro dell’umorismo di Silvia Ziche festeggia il trentesimo anniversario! La monumentale saga scritta e disegnata dall’autrice torna sulle pagine del numero 3677 del settimanale Topolino – disponibile in edicola e su Panini.it da mercoledì 13 maggio – con la nuova, esilarante avventura Zio Paperone e il sequel per caso. Per l’occasione, Topolino 3677 sarà disponibile – in anteprima al Salone del Libro di Torino e, dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it – con una speciale copertina “animata” con protagonista lo Zione. Silvia Ziche, una delle matite più apprezzate dell’umorismo Disney made in Italy, muove...🔗 Leggi su Nerdpool.it
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