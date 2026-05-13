Topolino – Il numero 3677 del settimanale celebra i 30 anni di Papernovela insieme a Silvia Ziche

Da nerdpool.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero 3677 del settimanale Topolino è dedicato ai 30 anni di “Papernovela”, la serie creata e illustrata dall’autrice Silvia Ziche. La saga, considerata un punto di riferimento nell’ambito dell’umorismo, torna a essere pubblicata sulle pagine del settimanale, disponibile in edicola e su Panini. La rivista celebra così questo traguardo con una nuova uscita che ripropone le avventure dell’autrice.

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Il capolavoro dell’umorismo di  Silvia Ziche  festeggia il trentesimo anniversario! La monumentale saga scritta e disegnata dall’autrice torna sulle pagine del  numero 3677  del settimanale  Topolino  – disponibile in edicola e su Panini.it  da mercoledì 13 maggio  – con la nuova, esilarante avventura  Zio Paperone e il sequel per caso. Per l’occasione,  Topolino  3677 sarà disponibile – in anteprima al  Salone del Libro di Torino  e, dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it – con una speciale copertina “animata” con protagonista lo Zione. Silvia Ziche, una delle matite più apprezzate dell’umorismo Disney made in Italy, muove...🔗 Leggi su Nerdpool.it

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