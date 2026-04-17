Tra TonyPitony e Tommy Cash è nato ‘L’AMMOR’ | l’insolito duo pubblica un singolo insieme

Un nuovo brano intitolato ‘L’AMMOR’ è stato pubblicato da un artista noto come TonyPitony, in collaborazione con il rapper estone Tommy Cash. La canzone è stata resa disponibile il 17 aprile 2026, senza preavviso. La notizia è stata comunicata tramite canali ufficiali, senza annunci preliminari o promozioni particolari. La collaborazione tra i due artisti ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Roma, 17 aprile 2026 – A sorpresa, TonyPitony pubblica ‘L’AMMOR’, nuovo singolo in collaborazione con Tommy Cash. Un brano dance che segna il primo featuring italiano inedito dell’artista estone, accompagnato anche da un videogioco ispirato all’universo visivo del pezzo. Un featuring inedito tra due immaginari fuori dagli schemi. Reduce da un tour europeo di grande successo, TonyPitony torna con una mossa a sorpresa: ‘L’AMMOR’, scritto dallo stesso artista e prodotto da Andrea Blanco, è un brano dance che fonde in modo naturale mondi artistici diversi ma complementari. Il featuring con Tommy Cash rappresenta uno degli elementi più forti del...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tra TonyPitony e Tommy Cash è nato ‘L’AMMOR’: l’insolito duo pubblica un singolo insieme Notizie correlate Leggi anche: Tommy Cash, dal 20 marzo il nuovo singolo “Figaro” Tommy Cash torna in Italia con il nuovo singolo “Figaro”, fuori venerdì 20 marzoDopo aver conquistato il pubblico e le classifiche di tutto il mondo con la hit “ESPRESSO MACCHIATO” che ha conquistato il podio dell’Eurovision Song... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: TonyPitony feat. Tommy Cash, L’ammor: testo e significato del duetto più assurdo dell’anno; L’Ammor di TonyPitony e Tommy Cash, una sorpresa tutta da ballare; New Music Friday 17 aprile 2026: pagelle singoli con Madame, Litfiba e Antonacci; You & Me di Biagio Antonacci: un ritorno dolcissimo. TONYPITONY e TOMMY CASH in coppia alla ricerca del L’AMMORTonyPitony pubblica L’AMMOR feat Tommy Cash. Scritto da TonyPitony e prodotto da Andrea Blanco è un brano dance che fonde in modo naturale e sinergico i loro mondi artistici. newsic.it TonyPitony ci riprova: singolo a sorpresa e tour da recordReduce dal tour europeo TELETONY, che ha toccato 23 date tra Italia ed Europa registrando il tutto esaurito, TonyPitony pubblica a sorpresa il nuovo ... panorama.it Stanotte fuori il feat più imprevedibile del momento A mezzanotte esce il nuovo singolo che unisce TonyPitony e Tommy Cash, dopo i teaser social che hanno fatto impazzire il web nelle ultime settimane. L’incontro tra due mondi totalmente diversi ha già acce - facebook.com facebook