TonyPitony ci riprova | singolo a sorpresa e tour da record

Dopo il successo del tour europeo TELETONY, che ha visto 23 tappe in Italia e in altri Paesi europei con biglietti esauriti, l’artista ha annunciato a sorpresa il rilascio del suo nuovo singolo intitolato L’AMMOR. Il brano, in stile EDM, è stato realizzato in collaborazione con il rapper internazionale Tommy Cash e ora è disponibile sulle principali piattaforme di streaming digitale.

Reduce dal tour europeo TELETONY, che ha toccato 23 date tra Italia ed Europa registrando il tutto esaurito, TonyPitony pubblica a sorpresa il nuovo singolo L’AMMOR, un brano in chiave EDM realizzato in collaborazione con Tommy Cash, disponibile sulle principali piattaforme digitali. Il brano, scritto dallo stesso artista siciliano e prodotto da Andrea Blanco, si muove in una dimensione dance contaminata da elementi elettronici e da un immaginario visivo marcato. La collaborazione con Tommy Cash – alla sua prima partecipazione inedita in un progetto italiano – unisce due percorsi artistici caratterizzati da un linguaggio estetico fuori dagli schemi e da una forte riconoscibilità.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - TonyPitony ci riprova: singolo a sorpresa e tour da record DONNE RICCHE - TonyPitony | ACOUSTIC VERSION (slowed + reverb) Notizie correlate FantaSanremo 2026 da record: TonyPitony protagonistaTra la nuova sigla “Scapezzolate” di TonyPitony, 3,8milioni iscrizioni e una nuova regola: il FantaSanremo del 2026 è la gara dei record e della... Leggi anche: Favia ci riprova: "Qualcosa di libero e pulito, anche 15 anni fa partimmo da zero” Aggiornamenti e dibattiti TonyPitony ci riprova: singolo a sorpresa e tour da recordReduce dal tour europeo TELETONY, che ha toccato 23 date tra Italia ed Europa registrando il tutto esaurito, TonyPitony pubblica a sorpresa il nuovo ... panorama.it L’Ammor di TonyPitony e Tommy Cash, una sorpresa tutta da ballareCon netto anticipo rispetto alla stagione estiva, il genio di TonyPitony e la follia di Tommy Cash si uniscono dal 17 aprile in un brano fuori di testa e in aria da tormentone: L'Ammor. Lo pubblican ... sorrisi.com