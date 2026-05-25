Due deliri in un colpo solo. A Piazzapulita, su La7, Tomaso Montanari attenta al record mondiale di castronerie politiche al minuto. Incalzato dal sodale Corrado Formigli, il rettore dell’Università per stranieri di Siena al sapor di prezzemolo parte dalla questione cittadinanza agli stranieri aperto dalla tragedia di Modena. «Non dobbiamo sottovalutare il fatto che il vice-presidente del Consiglio faccia politica violando il codice penale, dicendo cose che nel nostro ordinamento sono criminali. Se si dovesse togliere la cittadinanza a qualcuno comincerei da lui, perché cosa sa della nostra Costituzione francamente non lo so», è l’attacco fuori controllo a Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tomaso Montanari, "perché alla destra piace": due castronerie nel giro di pochi minuti

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Montanari: Alla destra italiana piace l'Israele di Netanyahu perché pratica l'apartheid

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