Nel giro di pochi minuti tentati furti in due abitazioni | allarme mette in fuga i ladri

Nella serata di ieri, a Torre San Giovanni, marina di Ugento, due tentativi di furto sono stati sventati nel giro di pochi minuti. L’allarme ha fatto scappare i ladri prima che potessero portare a termine i loro piani, impedendo così eventuali danni alle abitazioni coinvolte. Non ci sono state persone ferite o arresti in relazione a questi episodi.