Nel giro di pochi minuti tentati furti in due abitazioni | allarme mette in fuga i ladri
Nella serata di ieri, a Torre San Giovanni, marina di Ugento, due tentativi di furto sono stati sventati nel giro di pochi minuti. L’allarme ha fatto scappare i ladri prima che potessero portare a termine i loro piani, impedendo così eventuali danni alle abitazioni coinvolte. Non ci sono state persone ferite o arresti in relazione a questi episodi.
TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) – Si sono risolti in una nulla di fatto i tentativi di furto consumatisi nella serata di ieri, nel giro di pochi minuti, a Torre San Giovanni, marina di Ugento. Tra le 21.36 e le 21.52 ignoti (nelle immagini si vede un soggetto ma è probabile che ci fosse un complice). 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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