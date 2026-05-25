Tomaello | Simone è consapevole di aver fatto campagna elettorale al 100%

Un dirigente ha dichiarato di aver parlato con un candidato, che si è detto tranquillo e consapevole di aver portato avanti una campagna elettorale completa. La conversazione si è svolta telefonicamente e si è concentrata sull’impegno durante la campagna. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti o sui risultati. La dichiarazione si limita a riferire il tono e la percezione del candidato rispetto al proprio operato.

«Ho sentito Simone al telefono, era molto tranquillo, consapevole di aver fatto una campagna elettorale al 100%. Ha cercato di dare il possibile, come avete visto non si è risparmiato, è andato in giro dappertutto». Lo ha dichiarato hai cronisti il commissario della Liga Veneta ed ex vicesindaco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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