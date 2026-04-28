Inaugurata la sede elettorale di Simone Venturini al Lido

Oggi, martedì 28 aprile, è stato inaugurato al Lido di Venezia il nuovo ufficio elettorale della lista che sostiene il candidato sindaco. La sede si trova in via Sandro Gallo 145d ed è stata aperta con un taglio del nastro. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti e sostenitori della lista.

È stato tagliato oggi, martedì 28 aprile, il nastro del nuovo punto di ascolto della lista Simone Venturini sindaco al Lido di Venezia, in via Sandro Gallo 145d. Uno spazio aperto alla cittadinanza per condividere il programma elettorale e raccogliere le istanze di chi vive l’isola ogni giorno.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Inaugurata la sede elettorale di Simone Venturini a MestreNel tardo pomeriggio di sabato, in mattinata quella di campo Santa Marina a Venezia. Foglietti con offese sulla sede elettorale di Venturini: «Vandalismo». Martella condannaNella notte qualcuno ha imbrattato la sede elettorale di Simone Venturini con alcune scritte ingiuriose, su fogli bianchi attaccati con lo scotch ai... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Venturini: I conti sono in ordine. Venezia non tornerà in mano a chi l’aveva portata al collasso; Mestre, Venturini inaugura la sede elettorale in via Piave: Ascolto e concretezza per rilanciare il quartiere; Elezioni Comune di Venezia: Andrea Martella inaugura una sede dedicata a Gianni Pellicani; Simone Venturini guarda al futuro, un giovane di 21 anni come capolista della sua civica. Venturini: «I conti sono in ordine. Venezia non tornerà in mano a chi l’aveva portata al collasso»Il candidato sindaco del centrodestra ha fatto il punto dell'attività amministrativa degli ultimi anni inaugurando la sede a Favaro Veneto ... veneziatoday.it Simone Venturini, imbrattata nella notte la sede elettorale del candidato sindaco: «Nessuna paura, non cambieremo di un millimetro»VENEZIA - «Insieme verso il degrado», e ancora «Muso de m***a». Sono solo alcuni degli insulti scritti su biglietti e affissi sulle vetrine della ... ilgazzettino.it Intervento del candidato sindaco 100044610901444:2048:Simone Venturini alla inaugurazione della sede elettorale di Lorenza Lavini in via Piave a Mestre. In coda del video l’intervento di Lorenza Lavini Parte 20 - facebook.com facebook GRAZIE per le bellissime parole e per la fiducia a tutto il Centro Anziani Castello Est. AVANTI VENEZIA, insieme V di Venturini, V di Venezia #SimoneVenturiniSindaco x.com