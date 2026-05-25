Tokyo spruzza sostanza tossica in centro commerciale | 20 feriti

Un uomo ha spruzzato una sostanza tossica, probabilmente capsaicina, all’interno di un centro commerciale a Tokyo, provocando il ferimento di circa 20 persone. Le vittime sono state assistite sul posto e trasportate in ospedale. La polizia ha arrestato l’uomo, che si trova ora sotto interrogatorio. Non si conoscono ancora i motivi dell’episodio.

Una ventina di persone sono rimaste ferite in un centro commerciale a Tokyo, in Giappone, dopo che un uomo ha spruzzato una sostanza tossica (probabilmente capsaicina, che provoca bruciore) all’interno dell’edificio. Polizia e vigili del fuoco di Tokyo hanno fatto sapere che le persone presenti sul posto, nel famoso quartiere di Ginza, lamentavano mal di gola e altri sintomi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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