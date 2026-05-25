Il club sta lavorando per riportare il direttore sportivo alla Juventus, con l’obiettivo di rafforzare l’area sportiva. Sono in corso contatti per favorire il ritorno di Tognozzi, che potrebbe collaborare con l’allenatore per definire le strategie di campo. La società ha avviato trattative ufficiali per questa operazione, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità.

di Luca Fioretti Tognozzi di nuovo alla Juve? Il club bianconero punta a rinforzare l’area sportiva: contatti in corso per riportare il direttore sportivo a Torino. Nelle prossime settimane la Juventus non si muoverà con decisione soltanto per puntellare la rosa sul mercato, ma avvierà una profonda ristrutturazione anche all’interno dei propri quadri societari. L’obiettivo prioritario della proprietà è quello di inserire nel motore bianconero un nuovo direttore sportivo di assoluto livello, una figura strategica che possa rinforzare il parco degli uomini mercato e, al tempo stesso, consegnare a mister Spalletti un alleato fidato con cui condividere quotidianamente le scelte di campo e le strategie di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tognozzi di nuovo alla Juve? Club al lavoro per consegnare a Spalletti un uomo con cui condividere le strategie di campo: ultime

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