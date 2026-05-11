L'allenatore della squadra ha dichiarato di voler rafforzare l’attacco con tre attaccanti, puntando su un nuovo centravanti e mantenendo in rosa il giocatore con contratto in scadenza. Inoltre, ha manifestato l’intenzione di acquistare un altro attaccante proveniente da un club francese. Queste mosse fanno parte di una strategia per migliorare la rosa e ottenere risultati migliori nella prossima stagione. La società sta valutando le opportunità sul mercato e le trattative sono in corso.

"Tre is megl che one", recitava un iconico spot di un gelato negli anni Novanta. Nella testa di Spalletti, però, tre (centravanti) sarebbero pure meglio di due nella costruzione della rosa della Juve per la prossima stagione. E tra chi è già in rosa, chi si sta provando a trattenere e chi è l'obiettivo designato del prossimo mercato, i dirigenti juventini iniziano a delineare le strategie. Come dimostrano le ultime uscite dei bianconeri, il centravanti titolare della Juve 202627 nei piani dell'ex ct sarebbe Dusan Vlahovic. Quello "impattante da un punto di vista fisico, di cattiveria, di faccia di cazzo vera. La palla la lotta e fa gol, sono caratteristiche che ti ci vogliono", ha spiegato Spalletti anche dopo la vittoria di Lecce.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Spalletti vuole tre 9 per lo scudetto: le strategie per il nuovo attacco bianconero

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