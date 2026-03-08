Tognozzi si prepara a una nuova avventura? L’ex Juve potrebbe diventare il direttore sportivo di quel club di Premier | ultime

Un ex giocatore della Juventus è stato individuato come possibile nuovo direttore sportivo di un importante club di Premier League. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con le parti interessate che valutano questa possibilità. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sulle tempistiche o sugli accordi. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di calcio.

Tognozzi in Premier League? L’ex Juventus è finito nel mirino di un prestigioso club inglese per un ruolo di primissimo piano societario. La Juventus osserva sempre con grandissima attenzione e curiosità gli sviluppi professionali dei suoi ex collaboratori sparsi per il panorama calcistico europeo. Le ultimissime indiscrezioni riportano prepotentemente al centro della scena mediatica il profilo di Matteo Tognozzi. L’esperto dirigente, che ha ricoperto per diverso tempo il ruolo di responsabile dello scouting per il club bianconero, potrebbe molto presto intraprendere una nuova e affascinante avventura lavorativa in un campionato di assoluto prestigio e altissima visibilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tognozzi si prepara a una nuova avventura? L’ex Juve potrebbe diventare il direttore sportivo di quel club di Premier: ultime Stefanelli, nuova avventura per l’ex dirigente Juve con Giuntoli: diventerà il direttore sportivo di questa squadraVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League!Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Lucca Nottingham Forest, ci siamo:...