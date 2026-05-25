To hike Abano - Camminata serale sul colle di san Daniele
Una camminata serale si svolge sul Monte San Daniele, situato sui Colli Euganei. L’evento prevede un percorso guidato durante il tramonto, quando la luce si fa più morbida e il paesaggio si tinge di sfumature estive. È un’escursione che permette di immergersi nella quiete naturale della zona, accompagnata da guide che condurranno i partecipanti lungo il sentiero.
Camminata guidata sul Monte San Daniele, immersi nella quiete dei Colli Euganei mentre la luce del giorno si fa più morbida e il paesaggio si accende di sfumature estive. Un percorso semplice ma ricco di suggestioni, dove natura e storia si intrecciano: dai boschi che profumano di muschio alle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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