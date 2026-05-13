La Madonna di San Luca risale sul colle | la processione verso San Luca

Domenica 17, in occasione della Solennità dell’Ascensione, alle ore 10.30 si terrà una messa presieduta dal Cardinale Baldassare Reina, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma. La cerimonia si svolgerà prima della tradizionale processione che riporterà la statua della Madonna di San Luca sul colle. La processione rappresenta un momento di tradizione religiosa molto sentito nella comunità locale.

Domenica 17, Solennità dell’Ascensione, alle 10.30 il Cardinale Baldassare Reina, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, presiederà la Messa. Alle 17 l’Icona della Madonna di San Luca verrà accompagnata in processione per la risalita al Santuario dall’Arcivescovo e dai fedeli sostando.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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La Madonna di San Luca all'Arcoveggio

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