Inaugurato Colle Adventure il parco avventura di Colle San Magno

Si è svolta ieri, domenica 22 marzo, l’inaugurazione di Colle Adventure, il nuovo parco avventura immerso nel verde di Colle San Magno. Una mattinata partecipata e ricca di entusiasmo, che ha visto la presenza, insieme ai gestori del parco e a numerosi cittadini e famiglie, del sindaco Valentina Cambone, del vicesindaco Pietro Cambone, dell’assessore Marco Di Rienzo. Il taglio del nastro ha segnato simbolicamente l’avvio di un progetto che rappresenta un tassello importante nel percorso di valorizzazione del territorio e di sviluppo turistico del paese. «È una giornata speciale per Colle San Magno: inauguriamo Colle Adventure. - ha dichiarato il sindaco Valentina Cambone - È stato un percorso travagliato, ma oggi possiamo dire con soddisfazione che questo progetto è diventato realtà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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