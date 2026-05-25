Tiziano Ferro vuota il sacco | il dramma dietro il successo

Tiziano Ferro ha raccontato di aver affrontato un momento difficile legato alla sua salute mentale, parlando di periodi di depressione e ansia che lo hanno colpito durante la sua carriera. Ha spiegato di aver trovato un modo per gestire queste difficoltà, senza entrare nei dettagli, e ha condiviso di aver sviluppato una strategia personale per affrontare la paura di esibirsi davanti a grandi crowd. La confessione è stata fatta durante una trasmissione televisiva.

. L’amato cantante si confessa senza filtri a Le Iene rivelando un incredibile retroscena e il segreto di Tiziano Ferro per affrontare i grandi stadi senza cedere alla paura. Tiziano Ferro torna a raccontarsi senza filtri nell’ultimo appuntamento stagionale de Le Iene e lo fa aprendo le porte del suo universo più privato, quello che vive lontano dai riflettori ma che rende possibili i suoi giganteschi concerti negli stadi. A poche settimane dal ritorno a San Siro, il cantante di Latina si lascia seguire dalle telecamere tra prove, rituali, paure e confessioni inedite, mostrando il volto più umano di una macchina spettacolare capace di muovere centinaia di persone e decine di camion per costruire, nell’arco di una notte, una vera città della musica. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mara Maionchi a ruota libera: "Ho preso a cinghiate Adriano Pappalardo. Cosa è successo con Tiziano Ferro"In un’intervista, Mara Maionchi ha raccontato di aver colpito con una cinghiata un artista, senza specificare il motivo.

Italia-Bosnia, il raccattapalle vuota il sacco: "Quando ho rubato il foglietto a Donnarumma..."Un episodio insolito ha catturato l’attenzione nel corso della partita tra Italia e Bosnia.

Si parla di: MUSICA - Sono un grande (deluxe) di Tiziano Ferro disponibile in digitale, partito il countdown per STADI 26.

Tiziano Ferro svela i suoi segreti a San Siro: confessioni, talento e umiltàL'ultimo appuntamento stagionale di Le Iene punta i riflettori su un eccezionale viaggio dietro le quinte del tour negli stadi di Tiziano Ferro, a pochi giorni dal suo ritorno al leggendario San Siro. megamodo.com

Tiziano Ferro gioca con le sue hit storiche (e non solo)Arrivati alla fine dell’ascolto della deluxe di Sono un grande, che uscirà venerdì, sorgono delle domande: E ora? E se fosse questo il vero Tiziano Ferro?. Perché si ha la sensazione che queste ... rockol.it