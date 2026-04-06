Un episodio insolito ha catturato l’attenzione nel corso della partita tra Italia e Bosnia. Un ragazzo di 14 anni, che si trovava tra il pubblico come raccattapalle, ha deciso di rivelare pubblicamente di aver preso un foglietto da un calciatore della nazionale italiana. La sua dichiarazione ha fatto rapidamente il giro dei media, portando alla luce un episodio che ha suscitato molte reazioni.

Si chiama Afan Cizmic, ha solo 14 anni ed è diventato in poche ore un eroe nazionale in Bosnia.Durante la partita Bosnia-Italia di playoff, persa dagli azzurri ai rigori a Zenica (con conseguente eliminazione dal Mondiale 2026), il giovanissimo raccattapalle – attaccante delle giovanili dell’ NK?elik con già 18 gol in 12 partite – ha sottratto con astuzia a Gianluigi Donnarumma il foglietto con gli appunti sui rigoristi. Il portiere azzurro aveva nascosto il foglio vicino all’asciugamano.Il ragazzino, spinto dall’amore per la sua nazionale, ha preso il “maltolto” e, una volta a casa, lo ha mostrato al padre. I due hanno deciso di metterlo all’asta e devolvere il ricavato in beneficenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Italia-Bosnia, il raccattapalle vuota il sacco: "Quando ho rubato il foglietto a Donnarumma..."

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Bosnia preparata a tutto, il portiere: “Donnarumma mi ha stracciato il foglietto, ma avevamo una copia”Il portiere della Bosnia che ha fatto fuori l'Italia dai Mondiali, Nikola Vasilj, ha raccontato che la sua nazionale era preparata a un eventuale...

Temi più discussi: Il raccattapalle che ha rubato il foglio dei rigori a Donnarumma eroe nazionale in Bosnia: Portiamolo ai Mondiali; Gigio, Vasilj e i foglietti dei rigori strappati: la lite a fine Bosnia-Italia, cos'è successo; Il raccattapalle che rubò il foglio dei rigori a Donnarumma in Bosnia è un eroe: Portiamolo ai Mondiali; Donnarumma, il portiere della Bosnia e i fogli stracciati che ci potevano portare ai Mondiali.

Ho preso io il foglio dei rigoristi a Donnaruma...: il raccattapalle 14enne celebrato come un 'eroe' in BosniaNuovo retroscena sulla finale dei playoff persa ai i calci di rigore a Zenica dall'Italia, rimasta per la terza volta di fila fuori dai Mondiali: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

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Certe storie sembrano inventate… invece no! Italia-Bosnia: mentre Donnarumma si prepara ai rigori, sparisce il foglietto con i nomi di chi avrebbe calciato e dove. Lo prende un raccattapalle di 14 anni, Si chiama Afan Cizmic, attaccante da 18 gol in 12 partite. I facebook

#Malagò presidente #Figc, il piano #Gravina contro #Abodi. Italia-Bosnia, il retroscena premio partita x.com