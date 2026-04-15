In un’intervista, Mara Maionchi ha raccontato di aver colpito con una cinghiata un artista, senza specificare il motivo. Ha anche parlato di un episodio con Tiziano Ferro e di alcuni artisti che le hanno provocato fastidio, oltre a riflettere su temi come tradimenti, desiderio di conquista e scelte di vita di una donna cresciuta in modo diverso. Le sue parole hanno toccato vari aspetti della sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

Dagli artisti che l’hanno fatta infuriare all’amore con il marito, fino al rapporto con la morte: il racconto senza filtri della storica discografica a Vanity Fair Gli artisti che più di tutti le hanno fatto "girare le balle" e gli uomini "conquistadores", gli azzardi e i tradimenti, l'aldilà e le scelte di una donna "nata e cresciuta controcorrente".: Mara Maionchi si racconta a Vanity Fair alla vigilia dei suoi primi 85 anni (li compie il prossimo 22 aprile) più scatenata e sincera che mai. "Vorrei che gli 85 anni - ha detto Maionchi nell'intervista a Vanity - che stanno per arrivare fossero visibili in tutto il loro splendore. Non sono dispiaciuta di avere la mia età.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Mara Maionchi a ruota libera: "Ho preso a cinghiate Adriano Pappalardo. Cosa è successo con Tiziano Ferro"

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