Le date di Milano, Roma e Messina del tour sono tutte esaurite. L’artista ha annunciato di essere emozionato per il sold out e ha confermato che le prove stanno proseguendo. La prima data prevista è per sabato 30 maggio allo Stadio Teghil di Lignano.

MILANO – “Le prime date di Milano, Roma e la data di Messina sono sold out e sono davvero felice. Il tour è dietro l’angolo, stiamo provando, ci vediamo questo sabato 30 maggio allo Stadio Teghil di Lignano!”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook Tiziano Ferro (foto) alla vigilia della partenza del suo tour Stadi26. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tiziano Ferro, Stadi26: sold out Messina e le prime date di Milano e Roma

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Le prime date di Milano, Roma e la data di Messina sono sold out e sono davvero felice. Il tour è dietro l'angolo, stiamo provando, ci vediamo questo sabato 30 maggio allo Stadio Teghil di Lignano! Biglietti: livenation.it/tiziano-ferro-… x.com

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