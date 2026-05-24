Stasera, domenica 24 maggio, va in onda l’ultima puntata stagionale de Le Iene su Italia 1. La conduttrice Veronica Gentili e l’attore Max Angioni conducono lo show, che include un servizio sul backstage di un concerto allo stadio San Siro di Tiziano Ferro. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche il cantante Rocco Hunt. La puntata si concentra su contenuti di intrattenimento e servizi giornalistici.

Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, domenica 24 maggio, con l’ultimo appuntamento stagionale de Le Iene, in onda in prima serata su Italia 1, con Rocco Hunt ospite in studio. Anticipazioni del 24 maggio 2026. Wad nel dietro le quinte del San Siro di Tiziano Ferro. A due settimane dal suo atteso ritorno a San Siro, Tiziano Ferro si ‘confessa’ a Wad in un’intervista esclusiva di Riccardo Spagnoli che documenta, per la prima volta, tutto ciò che si nasconde dietro la macchina mastodontica di un tour negli stadi. Al centro del racconto emozioni, fragilità, paura di sbagliare e retroscena inediti: dai trucchi per ricordare i testi agli imprevisti sul palco, fino al ricordo di Raffaella Carrà e della lezione più importante ricevuta da lei, ascoltare il pubblico e mettersi al suo servizio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Le Iene, l’ultima puntata viaggia nel backstage del San Siro di Tiziano Ferro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Andrea Pisani BEVE dal piede di Belen | Only Fun Comico Show

Notizie e thread social correlati

“Tre anni fa ho avuto la sfortuna di dover affrontare un tour con un polipo alla corda vocale. Non l’ho detto, non volevo si pensasse che manipolavo le persone per vendere biglietti”: Tiziano Ferro si racconta a Le IeneTre anni fa, Tiziano Ferro ha affrontato un tour con un polipo alla corda vocale senza rivelarlo pubblicamente.

Le Iene, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntataLe Iene, uno dei programmi più noti di Mediaset, continua a essere trasmesso anche nel 2025.

Temi più discussi: Le iene, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti; Il ritorno di Ariete: le date ufficiali e i biglietti; Inter, la parata a Milano: il pullman scoperto da San Siro al Duomo, Lautaro e compagni festeggiano il Double con i tifosi; Festa scudetto Inter oggi a Milano: stazioni metro chiuse e percorso, la mappa della mobilità.

San Siro, vestiti elegante! È l’ultima grande notte di tante: da Bob Marley a David Bowie, dal papa al pugilatoVorremmo rivedere San Siro ancora una volta come lo vedeva Gianni Brera: bello e fascinoso di notte, quando le molte luci ne facevano un favoloso transatlantico in navigazione sul vasto e buio oceano. tuttosport.com

L’ultima notte insieme, a San Siro festa per i 50 anni dei PoohMilano (askanews) – Scene da una festa: allo stadio di San Siro a Milano i Pooh hanno celebrato i 50 anni di carriera con il concerto Reunion – L’ultima notte insieme, prima delle tappe conclusive ... affaritaliani.it