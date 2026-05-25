Titolo ormai acquisito | le prime dichiarazioni di Saletti
Il candidato sindaco ha ottenuto 3.185 voti, superando nettamente il suo sfidante che si è fermato a 1.564 voti. Su 18 seggi, sono stati assegnati 14 alla sua lista. Dopo aver consolidato la vittoria, il candidato ha dichiarato che il risultato lo rende felice.
Saletti sbaraglia la concorrenza con 3185 voti, Marchetti fermo a 1564 (14 seggi su 18). Il risultato sembra acquisito e l’ormai ri-confermato sindaco Saletti rilascia le prime dichiarazioni: “È un risultato che mi riempie il cuore di gioia – sono le parole di Saletti, appena ricevuto il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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