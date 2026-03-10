Stefano De Martino e il debutto a Sanremo 2027 | le prime dichiarazioni

Stefano De Martino ha parlato a Le Iene delle sue emozioni dopo aver ricevuto il testimone in vista del debutto a Sanremo 2027. Durante l'intervista, ha condiviso i suoi sentimenti riguardo questa nuova esperienza e il ruolo che si appresta a ricoprire. Le sue dichiarazioni sono state trasmesse nel corso della trasmissione e sono state riportate da Novella 2000.

Stefano De Martino rompe il silenzio a Le Iene e rivela le sue emozioni dopo il passaggio di testimone ricevuto. Stefano De Martino rompe il silenzio a Le Iene e rivela le sue emozioni dopo il passaggio di testimone ricevuto da Carlo Conti per il prossimo Festival Il sipario sulla passata edizione si è chiuso solo da poche settimane, ma l’attenzione mediatica è già tutta rivolta verso il Festival di Sanremo 2027. Stefano De Martino, designato ufficialmente come prossimo direttore artistico e conduttore della kermesse ligure, ha deciso di aprirsi durante un’incursione televisiva del programma Le Iene. Intercettato dall’inviato Stefano Corti,... 🔗 Leggi su Novella2000.it

