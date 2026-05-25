Durante gli Europei di tiro con l’arco 2026 in Turchia, la squadra italiana ha raggiunto risultati significativi. Le competizioni si sono concluse ad Antalya, con atleti italiani che hanno ottenuto diverse medaglie e piazzamenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi paesi europei, con gare intense e di alto livello. Al termine dell’evento, si sono analizzati i risultati e le prestazioni degli atleti italiani.

La fine degli Europei 2026 di tiro con l’arco ad Antalya sancisce – come sempre in questi casi – il momento delle riflessioni su quello che si è visto e su quanto si è portato a casa da un torneo di questo livello, come quello rappresentato dalla manifestazione continentale. Per l’Italia, che non ha disputato le prime due tappe della Coppa del Mondo per finalizzare la sua preparazione alla kermesse, il bilancio può ritenersi positivo: 3 medaglie totali, 2 argenti e 1 bronzo; nel dettaglio 2 medaglie nel ricurvo e 1 nel compound. Arco ricurvo Mauro Nespoli agganciando il secondo posto nel torneo individuale maschile si è dimostrato il solito infinito arciere che a questi livelli può mettere in difficoltà tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco: Europei 2026, brava Italia! La strada è quella giusta

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