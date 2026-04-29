L’Italia del tiro con l’arco non sarà presente alla seconda tappa della Coppa del Mondo 2026, in programma a Shanghai, dopo aver già saltato l’appuntamento di Puebla. La squadra italiana quindi non prenderà parte a questa fase della competizione internazionale, che si svolgerà tra pochi giorni. Nel frattempo, si pensa già agli impegni in programma per gli Europei 2026.

Dopo aver saltato la prima tappa della Coppa del Mondo 2026, in programma a Puebla, l’Italia del tiro con l’arco farà altrettanto per quanto riguarda il secondo meeting planetario in agenda quest’anno. Sulle linee di tiro di Shanghai infatti non vi saranno arcieri azzurri dal 5 al 10 maggio prossimi. Il movimento del Bel Paese si concentrerà, come già fatto in occasione dell’European Grand Prix della scorsa settimana, su tutto quello che accadrà ad Antalya, in Turchia. L’evento “segnato di rosso” sul calendario agonistico dell’Italia – per il quale al momento sono previsti raduni e gare di selezione – è quello con gli Europei 2026, che si terranno in terra anatolica dal 18 al 24 maggio prossimi, dove in palio vi saranno titoli e medaglie continentali all’aperto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco: Italia assente anche a Shanghai in Coppa del Mondo. Si pensa agli Europei 2026

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