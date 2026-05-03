Tiro con l’arco paralimpico l’Italia si prende la scena a Roma e domina il medagliere degli Europei

A Roma si sono conclusi i Campionati Europei Para-Archery 2026, una settimana di competizioni che ha visto la squadra italiana protagonista assoluta. Le gare si sono svolte allo stadio “Nando Martellini” delle Terme di Caracalla, attirando atleti provenienti da diversi paesi. La delegazione azzurra ha conquistato numerose medaglie e si è posizionata in testa al medagliere al termine delle competizioni.

Vanno ufficialmente in archivio dopo un’intensa settimana di gare a Roma i Campionati Europei Para-Archery (tiro con l’arco paralimpico) 2026, che hanno visto la delegazione azzurra come protagonista assoluta allo stadio “Nando Martellini” delle Terme di Caracalla. L’Italia si è tolta infatti la soddisfazione di vincere il medagliere per nazioni con 11 podi totali di cui 6 ori, 3 argenti e 2 bronzi, precedendo Turchia e Gran Bretagna con 3 successi a testa. La giornata di sabato si è rivelata trionfale per il movimento tricolore del Para-Archery, grazie alla conquista di sei titoli sulle otto finali per l’oro disputate dai padroni di casa....🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco paralimpico, l’Italia si prende la scena a Roma e domina il medagliere degli Europei Notizie correlate Leggi anche: Tiro con l’arco, l’Italia domina i Campionati Europei indoor: i risultati Tiro con l’arco, Italia grande protagonista agli Europei indoor. 11 podi e dominio nel medagliereVa in archivio una settimana trionfale a Plovdiv (in Bulgaria) per il tiro con l’arco italiano, che ha saputo togliersi grandi soddisfazioni vincendo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tiro con l’arco: tutte le medaglie brianzole all’interregionale di Erba; Tiro con l'arco: i convocati per gli Europei di Roma al via domani; Tiro con l’arco, due primi posti a Chieti per Della Valle e Scancella; Tiro con l’arco: Italia, buone notizie da Antalya. Bene Andreoli-Di Francesco-Rebagliati, super Gubbini nel compound. Tiro con l’arco paralimpico, l’Italia si prende la scena a Roma e domina il medagliere degli EuropeiVanno ufficialmente in archivio dopo un’intensa settimana di gare a Roma i Campionati Europei Para-Archery (tiro con l’arco paralimpico) 2026, che hanno visto la delegazione azzurra come protagonista ... oasport.it FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCOItalia inarrestabile nelle finali degli Europei Para-Archery di Roma. Allo Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla gli azzurri si prendono con autorità il primo posto nel medagliere conquist ... politicamentecorretto.com 26° | Prima occasione per noi con Bernardeschi, il suo tiro a giro dal limite dell'area viene però parato da Caprile! #BolognaCagliari | 0-0 | #WeAreOne x.com Castello di Contignaco. Enaid · Road to Camelot. "Arcieri in Castello": dimostrazioni di Tiro con l'Arco con Prove per Tutti: per Adulti e Bambini di ogni età "Scopri l'Arciere che è in Te!" Domenica 3 Maggio, dalle 15 alle 20 in collaborazio - facebook.com facebook