Tiro a segno i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Granada | ci sono Sollazzo Maldini e Spinella

La nazionale italiana di tiro a segno ha annunciato i convocati per la Coppa del Mondo di Granada. Tra i nomi presenti ci sono Sollazzo, Maldini e Spinella. Dopo la partecipazione agli Europei a 10 metri di qualche settimana fa, la squadra si prepara a competere in questa competizione internazionale in questa prima parte del 2026.

Dopo gli Europei a 10m di qualche settimana fa, la nazionale italiana di tiro a segno è pronta a tornare sulla scena internazionale, in questa prima parte intensissima di 2026. La squadra azzurra di carabina e pistola sarà infatti presente alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026, che si terrà nel poligono di Granada, impianto che nel 2014 ha ospitato i Mondiali (dove Petra Zublasing seppe imporsi nella gara femminile di carabina ad aria compressa dai 10m, ndr). Lo staff tecnico, potendo contare anche sulla vicinanza logistica dell’evento, ha scelto di convocare moltissimi elementi: 16 per la precisione, 7 specialisti della carabina e 9 della pistola. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Granada: ci sono Sollazzo, Maldini e Spinella Articoli correlati Tiro a segno, i convocati dell’Italia per gli Europei a 10m 2026: Maldini, Monna e Sollazzo guidano gli azzurriLa stagione internazionale del tiro a segno è pronta a vivere uno degli appuntamenti più importanti della prima parte del calendario 2026: gli... Tiro a segno, i convocati dell’Italia per l’H & N Cup: torna in gara SollazzoUno degli appuntamenti di riferimento del mese di gennaio è la “H&N Cup”, competizione che si tiene a Monaco di Baviera, una delle città di... Una raccolta di contenuti su Tiro a segno i convocati dell'Italia... Temi più discussi: Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Tangeri: c’è Jessica Rossi nel trap. Big anche nello skeet; Scherma, Coppa del Mondo: l'Italia trionfa nella gara a squadre di sciabola maschile; Il Sudafrica alla Coppa del Mondo FIFA: profilo e storia dei Bafana Bafana; Tiro a volo. Quasi 500 partecipanti ai Campionati Regionali nel penultimo weekend di marzo. Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Tangeri: c’è Jessica Rossi nel trap. Big anche nello skeetLa Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo è pronta a partire. Dal 25 marzo al 3 aprile infatti sarà la città di Tangeri, in Marocco, ad ospitare l'atto di ... oasport.it Tiro a volo. Via alla Coppa del mondo di skeet. In Marocco spara anche RossettiIl tiratore di Ponte Buggianese torna in competizione a distanza di oltre tre mesi dall’ultima gara disputata a dicembre a Doha. msn.com Valerie Grenier si prende l'ultimo slalom gigante della stagione della Coppa del Mondo L'austriaca Julia Scheib chiude la gara al terzo posto (+0.57 dalla canadese) ma vince la coppa di specialità - facebook.com facebook La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto la Coppa del Mondo generale di sci alpino per la sesta volta x.com