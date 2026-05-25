Il Consiglio dei ministri ha autorizzato lo sblocco di 100 milioni di euro per l’Ex-Ilva, parte di un prestito di salvataggio da 390 milioni approvato dall’Unione Europea. Le aziende Tim, Ita e Mps sono state confermate come solide, mentre l’attenzione resta sull’ex stabilimento siderurgico. La decisione riguarda il finanziamento per il rilancio e la gestione dell’area.

L’ultimo Consiglio dei ministri ha sbloccato altri 100 milioni di euro di risorse per l’Ex-Ilva. Nuova tranche del prestito di salvataggio da 390 milioni autorizzato dalla Ue. Per un costo complessivo stimato dal 2014 a oggi che per le casse dello Stato italiano si aggira attorno a 4 miliardi netti (sebbene in termini di mancato Pil sia costata, secondo l’Isveimer, non meno di 40 miliardi). Quella dell’acciaieria più famosa d’Italia è l’ultimo grande dossier industriale rimasto irrisolto mentre negli ultimi anni hanno trovato finalmente una conclusione altri tormentoni economico-aziendali come Mps, Ita Airways e Tim. La grande banca senese è... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tim, Ita e Mps sono ok, resta l’ex Ilva

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