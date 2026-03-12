Il ministro dello Sviluppo Economico ha descritto la situazione di Ilva come un quadro di gestione disastrosa e di cordate farlocche, lasciando intendere che il futuro dell’azienda appare molto complicato. Le sue parole si inseriscono in un quadro in cui si evidenziano difficoltà operative e incertezze sul destino dell’acciaieria, mentre le criticità sembrano accentuarsi senza soluzioni immediate.

Adolfo Urso, ministro dello Sviluppo Economico, almeno in teoria, a volte ricorda i violinisti del Titanic, quelli che continuavano a suonare mentre la nave affondava. Allo stesso modo il ministro del Made in Italy continua a raccontare ubi et orbi di aver salvato l’Ilva, che presto – assicura – tornerà a essere “l’impianto siderurgico più importante d’Europa”. Peccato che lo stabilimento di Taranto sia sostanzialmente fermo, e che i pochi operai rimasti per le manutenzioni rischino la vita dentro impianti ormai degradati. E soprattutto non si vedono prospettive concrete di recupero. Il primo a dirlo apertamente è stato il segretario... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cordate farlocche, gestione disastrosa, futuro cupo. Cosa resta di Ilva

