Ex Ilva qualità dell?aria migliorata ma resta l?eccesso di malattie

Il recente Rapporto di Valutazione del danno segnala un miglioramento nella qualità dell’aria rispetto al passato, con livelli di inquinamento in diminuzione. Tuttavia, la situazione sanitaria nei territori interessati rimane critica, con un numero elevato di casi di malattie che continuano a essere segnalati. I dati evidenziano una situazione complessa, in cui i miglioramenti ambientali non sembrano aver provocato un sostanziale calo dei problemi di salute pubblica.

Va meglio per la qualità dell’aria ma resta ancora critica la situazione sanitaria. È, in sintesi, il quadro che traccia l’ultimo Rapporto di Valutazione del danno sanitario (Vds) redatto per Acciaierie d’Italia, ex Ilva, da Arpa Puglia, Aress Puglia e Asl Taranto sulla base delle linee del decreto interministeriale del 2013. L’aggiornamento è a dicembre 2024 ed è stato reso pubblico di recente. Nelle 95 pagine del rapporto si fa una valutazione sia della qualità dell’aria che dello stato epidemiologico. Restano stabili i livelli di inquinamento nelle aree della città dove sono posizionate le centraline di monitoraggio ambientale, dice il rapporto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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