Tigros assume personale anche senza esperienza | le posizioni e i requisiti

Tigros sta assumendo personale per negozi e sede centrale, anche senza esperienza. La catena della Grande Distribuzione, presente nel Nord Italia, cerca candidati per diverse posizioni. I requisiti richiesti sono minimi, e sono previste opportunità di inserimento anche per chi non ha precedenti esperienze nel settore. Le selezioni sono aperte e riguardano diverse figure professionali, con incarichi che spaziano dal supporto in negozio alle funzioni amministrative.

Tigros, una delle catene della Grande Distribuzione più radicate nel Nord Italia, sta selezionando personale per i propri punti vendita e per la sede centrale. Offre inserimenti sia a giovani senza esperienza sia a profili più qualificati. Quali sono i profili più richiesti. Le opportunità di inserimento riguardano diversi ambiti operativi e gestionali. Le selezioni sono attive, nei supermercati, nella sede direzionale e nel polo logistico. Tra le figure più richieste nei punti vendita troviamo: addetti vendita e scaffalisti;. cassieri e personale di cassa;. banconisti per gastronomia, macelleria e ortofrutta;. responsabili di reparto e capi area;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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