Tigros assume personale anche senza esperienza | le posizioni e i requisiti

Da quifinanza.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tigros sta assumendo personale per negozi e sede centrale, anche senza esperienza. La catena della Grande Distribuzione, presente nel Nord Italia, cerca candidati per diverse posizioni. I requisiti richiesti sono minimi, e sono previste opportunità di inserimento anche per chi non ha precedenti esperienze nel settore. Le selezioni sono aperte e riguardano diverse figure professionali, con incarichi che spaziano dal supporto in negozio alle funzioni amministrative.

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Tigros, una delle catene della Grande Distribuzione più radicate nel Nord Italia, sta selezionando personale per i propri punti vendita e per la sede centrale. Offre inserimenti sia a giovani senza esperienza sia a profili più qualificati. Quali sono i profili più richiesti. Le opportunità di inserimento riguardano diversi ambiti operativi e gestionali. Le selezioni sono attive, nei supermercati, nella sede direzionale e nel polo logistico. Tra le figure più richieste nei punti vendita troviamo: addetti vendita e scaffalisti;. cassieri e personale di cassa;. banconisti per gastronomia, macelleria e ortofrutta;. responsabili di reparto e capi area;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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