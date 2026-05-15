Il Gruppo Generali ha annunciato l'apertura di un nuovo piano di assunzioni, con l'obiettivo di inserire circa 360 impiegati. Le selezioni sono aperte a candidati con e senza esperienza, e riguardano diverse posizioni in vari settori dell'azienda. Le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito ufficiale e prevedono scadenze specifiche per la presentazione delle domande. La società intende rafforzare il proprio organico attraverso questa campagna di reclutamento.

Il Gruppo Generali ha avviato un ampio piano di assunzioni, aprendo centinaia di posizioni, rivolte sia a candidati esperti sia a neolaureati. Tra uffici direzionali, filiali e rete commerciale distribuiti sul territorio nazionale si profilano almeno 360 posti di lavoro. Le opportunità spaziano in numerosi ambiti, dall’IT alla consulenza. Questo reclutamento è stato avviato per garantire il ricambio generazionale ma anche per adeguarsi alle sfide della contemporaneità digitale. Nel 2025, infatti, il 72% delle nuove assunzioni effettuate da Banca Generali ha riguardato persone con meno di 35 anni, in grado di mettere in campo competenze per modernizzare procedure e servizi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Generali assume 360 impiegati, anche senza esperienza: requisiti e scadenze

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