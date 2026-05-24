A Torino, prima della partita tra Torino e Juventus, sono scoppiati scontri tra tifosi di entrambe le squadre. Durante le violenze, un tifoso è rimasto gravemente ferito. Otto persone sono state fermate dalle forze dell’ordine. La partita è stata posticipata di un’ora, mentre alcuni ultras della Juventus hanno esposto cartelli con la scritta “Non giocate”.

TORINO – Scontri fra tifosi, a Torino, prima del calcio d’inizio tra Torino e Juventus. Gli ultrà della squadra bianconera hanno cercato di venire a contatto con quelli del Torino. A impedirlo le forze dell’ordine, contro le quali sono state lanciate bottiglie, pietre e altri oggetti e che hanno risposto con i lacrimogeni. Da quanto si apprende 8 persone sarebbero state fermate. Un uomo di 45 anni – riferisce il 118 di Azienda Zero – è stato trasportato all’ospedale con un trauma cranico. A causa dei disordini di Torino il calcio d’inizio della gara è stato posticipato. Gli ultras gridano: “Non giocate, niente partita”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Torino-Juve: scontri fra tifosi, un ferito grave, otto fermati. Partita slitta di un’ora. Gli ultras: “Non giocate!”

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Derby Torino-Juve, violenti scontri prima della partita: tifoso in codice rosso

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