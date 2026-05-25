La procura di Torino ha aperto un’inchiesta dopo un tifoso ferito durante gli scontri tra ultras. Otto persone sono state arrestate e undici sono state colpite da Daspo. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche degli incidenti avvenuti nelle ultime ore.

Otto arresti, undici Daspo e un’inchiesta aperta dalla procura di Torino. Proseguono le indagini sugli scontri ultras scoppiati prima del derby della Mole tra Torino e Juventus, in cui è rimasto gravemente ferito il tifoso juventino Marco Leonardo Basoccu, ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito da un oggetto contundente – forse una bottiglia di vetro – durante i tafferugli scoppiati nelle ore precedenti alla partita. La polizia ha arrestato otto tifosi juventini: tre in flagranza di reato e altri cinque in flagranza differita, grazie all’analisi delle immagini registrate dal drone utilizzato durante il servizio di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tifoso ferito a Torino: la procura apre un’inchiesta. Otto tifosi bianconeri arrestati per gli scontri ultras

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