Sfonda la vetrina della macelleria con la macchina e fugge

Nella notte di sabato 7 marzo, a Casarsa della Delizia, un'auto ha sfondato la vetrina di una macelleria. Dopo aver causato danni all'esercizio, il conducente si è dato alla fuga. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire la dinamica dell'incidente. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

Il fatto è successo tra le 2:40 e le 3 di notte di sabato 7 marzo a Casarsa. Il caso è stato affidato ai carabinieri Ha spaccato la vetrina di un'attività commerciale con l'auto ed è fuggito. È successo nella notte di sabato 7 marzo a Casarsa della Delizia. Da quanto di apprende un automobilista a bordo di una Bmw serie 3 ha perso il controllo del veicolo finendo contro la macelleria De Piero. A seguito dell'impatto, l'intera vetrata è andata in mille pezzi. PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Per sempre sì di Sal da Vinci è l'inno del patriarcato»?: Enrico Galiano risponde 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

