Israeliani non benvenuti sul cartello antisemita in vetrina a Milano la Procura archivia tutto È polemica | licenza di discriminare

La Procura di Milano ha deciso di archiviare il procedimento relativo alla denuncia presentata da un consigliere comunale contro il proprietario di una merceria che aveva esposto un cartello con la scritta «Israeliani sionisti non sono benvenuti qui» in vetrina. La decisione arriva dopo aver valutato gli elementi del caso, senza procedere oltre. La vicenda ha suscitato reazioni e polemiche sulla possibilità di esprimere opinioni attraverso simboli e scritte pubbliche.

Un Pm del Tribunale di Milano ha archiviato la denuncia del consigliere comunale milanese, Daniele Nahum, nei confronti del titolare di una merceria di Via Statuto, che aveva esposto un cartello con la scritta « Israeliani sionisti non sono benvenuti qui». Ergo: per la procura meneghina affiggere nella vetrina di un negozio una insegna antisemita non merita un processo. Eppure, il fatto che la denuncia presentata dal consigliere comunale sia finita in un nulla di fatto giudiziario ha immediatamente riacceso le polemiche sulla sicurezza e sul clima d’odio che serpeggerebbe in città. Milano, la denuncia sul cartello antisemita in vetrina: il Pm chiede l’archiviazione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Israeliani non benvenuti”, sul cartello antisemita in vetrina a Milano la Procura archivia tutto. È polemica: licenza di discriminare Milano, cartello ‘sionisti non benvenuti’: pm chiede l’archiviazioneMILANO, 14 APR – A maggio dello scorso anno una merceria di via Statuto a Milano aveva esposto un cartello in ebraico con la scritta ‘Israeliani... Padova, polemica sul maiale in vetrina: comunità islamica chiede la rimozionedi Maria Cristina Bellelli – Nelle ultime giornate, a Padova si è sviluppata una singolare polemica che ha catturato l’attenzione non solo dei... Temi più discussi: A Milano per il cartello 'sionisti non benvenuti' il pm chiede l'archiviazione; Techwashing e politica fascista: un caso di studio sulla Start-Up Nation israeliana; Nel Sud del Libano, senza tregua: i ponti distrutti sul fiume Litani, interi distretti sono isolati; Benvenuti a Gardaland Hormuz: dove il Diritto Internazionale va a morire. A Milano per il cartello 'sionisti non benvenuti' il pm chiede l'archiviazioneA maggio dello scorso anno una merceria di via Statuto a Milano aveva esposto un cartello in ebraico con la scritta 'Israeliani sionisti non sono benvenuti qui', provocando polemiche politiche e anche ... ansa.it Killer sionisti non benvenuti, la minaccia di No Tav e AskatasunaLa Valsusa torna al centro di possibili scontri da parte di anarchici, No Tav ed elementi del centro sociale Askatasuna. L’appuntamento della contestazione, che sta allertando le nostre forze ... ilgiornale.it Il caso del cartello contro gli israeliani: la denuncia va verso l'archiviazione, ma qualcuno si oppone - facebook.com facebook In Cisgiordania i soldati israeliani hanno lanciato gas lacrimogeni contro bambini palestinesi nel primo giorno di ritorno alle lezioni in presenza, impedendo a decine di studenti del villaggio di Umm al-Khair, vicino a Hebron, di raggiungere la loro scuola. #pal x.com