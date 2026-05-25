Thom Yorke ha affermato che nel settore musicale si impara principalmente dagli errori, sottolineando come un errore possa compromettere la carriera. Recentemente, ha ricevuto il premio Academy Fellowship alla cerimonia degli Ivor Novello Awards, presentato da Harry Styles. Durante il discorso, ha parlato anche del suo album da solista e delle difficoltà legate al mondo della musica odierna.

Qualche giorno fa, dopo essere stato introdotto da Harry Styles, Thom Yorke ha ricevuto il premio Academy Fellowship alla settantunesima edizione degli Ivor Novello Awards. Dopo aver presentato live l’inedito Space Walk, il frontman dei Radiohead ha concesso un’intervista per BBC 6 Music, durante la quale ha parlato, in particolare, dei prossimi impegni live della band e del suo album solista, in arrivo entro la fine dell’anno. In merito al tour del 2025 dei Radiohead, il primo per il gruppo dal 2017, il cantautore si è detto più che soddisfatto dell’esperienza: «Sono davvero, davvero felice che lo abbiamo fatto, ma se me lo aveste chiesto prima non lo avrei saputo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Thom Yorke parla del suo album da solista e dell’industria musicale: «La verità è che impari solo attraverso i tuoi errori. Oggi fai un errore e sei finito»

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IMITADOR de YO SOY THOM YORKE (RADIOHEAD) 2026

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