michael stipe sta lavorando al suo album da solista i rem sono acqua passata

Da quasi dieci anni si parla di un album solista di Michael Stipe, ex frontman dei R.E.M., che potrebbe essere pubblicato nel 2026. Attualmente, Stipe sta lavorando al suo progetto da solista, lasciando alle spalle il passato con la band. Le indiscrezioni indicano che il lavoro stia progredendo e che il nuovo disco potrebbe arrivare nel prossimo anno.

Di un album solista di Michael Stipe, in realtà, si parla da quasi un decennio, ma il 2026 potrebbe essere l’anno giusto. Di recente, l’ex frontman dei R.E.M. ha inciso con Andrew Watt un nuovo brano, per la colonna sonora della serie HBO Rooster, ma ora il cantante sembra essere concentrato sul disco. Durante un’intervista per il Times, ha rivelato di dover finire ancora otto canzoni, ma di essere sicuro di poter completare il tutto, prima o poi. «Sto lavorando a un album solista, ma ci sta volendo più tempo del previsto», ha raccontato. «Il Covid non ha aiutato, ma lo sto finendo. Quando la band si è sciolta, avevo solo bisogno di una pausa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Michael Stipe sta lavorando al suo album da solista, i R.E.M. sono acqua passata

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