The Unknown su Rai 2 | prova in mongolfiera e tensione alle stelle tra i team

Da movieplayer.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella nuova puntata di The Unknown su Rai 2, i concorrenti sono saliti a bordo di una mongolfiera per una prova estrema. Durante l’esperienza, si sono verificati momenti di tensione tra i partecipanti, che hanno dovuto gestire la paura e mettere in atto strategie per affrontare la sfida. La prova ha portato i team a confrontarsi con un’attività ad alta quota, caratterizzata da un’atmosfera di suspense crescente.

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Nella nuova puntata di The Unknown su Rai 2 i concorrenti affrontano una prova estrema in mongolfiera tra paura e strategia. Le squadre si sfidano in un clima di tensione crescente e scelte decisive. Questa sera lunedì 25 maggio, alle 21.20 su Rai 2, torna The Unknown - Fino all'ultimo bivio, entra nella fase più adrenalinica con una prova spettacolare in mongolfiera che mette a dura prova nervi, strategie e alleanze tra i concorrenti. Alla conduzione dell'adventure game l'inedita coppia composta da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, protagonisti di una puntata che promette colpi di scena e nuovi ribaltamenti. Come funziona The Unknown - Fino all'ultimo bivio Nel corso del programma i concorrenti si troveranno davanti a scelte decisive, veri e propri bivi fisici e strategici: affidarsi alla strada conosciuta, con le sue certezze, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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