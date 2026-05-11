Al via su Rai 2 The Unknown mette alla prova i concorrenti con sfide fisiche e mentali e il dilemma ricorrente | noto o ignoto?

Da iodonna.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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S tasera alle 21.30 su Rai 2 debutta The Unknown – Fino all’ultimo bivio, il nuovo adventure game con Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla). Per cinque puntate, i due conduttori saranno pronti a guidare i concorrenti in un’esperienza imprevedibile e ricca di colpi di scena fra gli scenari incantati della Calabria. Elettra Lamborghini contro i «festini bilaterali» a Sanremo: chi è che non la fa dormire X Leggi anche › Elettra Lamborghini pentita dell’intervista a Belve: «Colpa mia, sono sull’orlo del burnout» The Unknown – Fino all’ultimo bivio su Rai 2 e RaiPlay: come funziona il reality game. Il programma vede protagoniste due squadre composte, ciascuna, da sei personaggi noti e concorrenti non famosi.🔗 Leggi su Iodonna.it

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