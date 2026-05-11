S tasera alle 21.30 su Rai 2 debutta The Unknown – Fino all’ultimo bivio, il nuovo adventure game con Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla). Per cinque puntate, i due conduttori saranno pronti a guidare i concorrenti in un’esperienza imprevedibile e ricca di colpi di scena fra gli scenari incantati della Calabria. Elettra Lamborghini contro i «festini bilaterali» a Sanremo: chi è che non la fa dormire X Leggi anche › Elettra Lamborghini pentita dell’intervista a Belve: «Colpa mia, sono sull’orlo del burnout» The Unknown – Fino all’ultimo bivio su Rai 2 e RaiPlay: come funziona il reality game. Il programma vede protagoniste due squadre composte, ciascuna, da sei personaggi noti e concorrenti non famosi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al via su Rai 2, "The Unknown" mette alla prova i concorrenti con sfide fisiche e mentali, e il dilemma ricorrente: noto o ignoto?

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Argomenti più discussi: Al via lo show con protagonista Pagliarani. The Unknown sta per sbarcare su Rai 2: la data; ‘The Unknown. Fino all’ultimo bivio’. Come funziona il reality condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla. Cast e sfide; The Unknown - Fino all'ultimo bivio - S2026 - Puntata del 11/05/2026 - in diretta su Rai 2 11/05/2026 alle 21:20; VIDEO| Debutta su Rai 2 The Unknown, l’adventure game girato a Scilla con Elettra Lamborghini e Scintilla.

The UNKNOWN inizia stasera!!! ore 21:20 su Rai 2 direttamente dalla Calabria il nuovo adventure game assieme a me ed a Scintilla! Due squadre di Vip e non si sfideranno fino all ultimo bivio... NOTO O IGNOTO?! a stasera!!! Vietato perderselo! x.com

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The Unknown – Fino all'ultimo bivio: al via il nuovo gioco di avventura di Rai 2Debutta oggi, lunedì 11 maggio, il programma condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli ... msn.com