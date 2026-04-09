Da settimane si assiste a un confronto acceso tra un conduttore e la rete pubblica, con scambi di battute e accuse che si sono svolti anche durante le trasmissioni in diretta. Le tensioni sono aumentate e le frecciatine si sono fatte più frequenti, portando a una vera e propria escalation tra le parti coinvolte. La situazione ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, alimentando discussioni sul rapporto tra i protagonisti e l’azienda radiotelevisiva.

Quando i rapporti si incrinano davanti alle telecamere, il risultato è sempre esplosivo. Ed è proprio quello che sta accadendo tra Massimo Giletti e la Rai, protagonisti di uno scontro sempre più evidente fatto di frecciatine, dichiarazioni pungenti e risposte ufficiali che non lasciano spazio a interpretazioni: il clima è teso e il futuro appare tutt’altro che scontato. Massimo Giletti non nasconde il suo malcontento: le frecciatine alla Rai. Il giornalista torinese non ha fatto nulla per nascondere il proprio disappunto, anzi ha scelto la diretta televisiva per lanciare messaggi piuttosto chiari. Al centro della polemica c’è la chiusura stagionale del suo programma, Lo Stato delle Cose, che nonostante risultati di ascolto rilevanti si avvia allo stop. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ormai è guerra tra Massimo Giletti e la Rai, tensione alle stelle: frecciatine in diretta e risposte al vetriolo

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dopo tante frecciate alla fine è arrivata la risposta della Rai a Massimo Giletti - facebook.com facebook

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