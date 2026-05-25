The Unknown | le anticipazioni della terza puntata

Il 25 maggio 2026 su Rai 2 andrà in onda la terza puntata di The Unknown. Il programma, presentato da Elettra Lamborghini e Scintilla, è iniziato l’11 maggio e viene trasmesso in prima visione. La puntata prossima presenterà nuovi contenuti e approfondimenti, mantenendo il format già avviato. Non sono stati annunciati dettagli specifici sugli argomenti trattati o sugli ospiti previsti.

The Unknown è il nuovo programma di Rai 2 in onda in prima visione dall’11 maggio 2026 con Elettra Lamborghini e Scintilla. Saper scegliere. Questo l’obiettivo del nuovo game The Unknown – Fino all’ultimo bivio, che appassionerà il pubblico tra sfide, percorsi naturali e borghi dove la Calabria è protagonista. Ma scopriamo insieme le anticipazioni di stasera, 25 maggio. I dodici vip sono stati suddivisi in squadra blu e squadra arancione. La prima è costituita da: Alessandro Matri, Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli e Emanuela Folliero. La squadra arancione comprende invece: Laura Pranzetti Lombardini, Cristian Calenda, Gabriele Pagliarani, Noemi Cassaro, Loranzo MC Drago e Ivan Zucco. 🔗 Leggi su Tpi.it

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The Unknown: le anticipazioni della seconda puntataIl 18 maggio 2026 su Rai 2 sarà trasmessa la seconda puntata di The Unknown, il nuovo programma in prima visione.

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